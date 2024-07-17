وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل

وليد عبد السلام

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا ، بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج ، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، خلال الاتصال التليفوني ، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة ، التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها ، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما وزير الصحة قام بدعوتها هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.