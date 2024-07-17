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وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:55 م
وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
وليد عبد السلام

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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا ، بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بـ مستشفى المراغة بسوهاج ، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، خلال الاتصال التليفوني ، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة ،  التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها ، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما وزير الصحة قام بدعوتها هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.

 







الصحة

المراغة

الاطباء طبيبة المراغة

وزارة الصحة

اليوم السابع بلس




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