غرفة القاهرة تعلن زيادة التعاون مع الوزارات والجهات المعنية للمساهمة فى ضبط السوق

كتب إسلام سعيد

أكّد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري على أهمية زيادة التعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل المساهمة في ضبط السوق طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي لتخفيف العبء عن المواطنين.

وجاء ذلك مساء أمس الثلاثاء خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وقدم مجلس إدارة الغرفة التهنئة للحكومة الجديدة على ثقة القيادة السياسية بتولي الحقائب الوزارية المختلفة، متمنيًا التوفيق في كافة الملفات لما فيه مصلحة بلدنا الحبيبة.

وشدّد مجلس إدارة الغرفة على أهمية زيادة أوجه التعاون المشترك مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بما يحقق طفرة على الصعيد الاستثماري والصناعي والتجاري والخدمي، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وقال أيمن العشري إن ملف ضبط الأسواق من أهم الملفات خلال الفترة القادمة، وهو ما يحتاج زيادة في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة لزيادة المعروض من كافة السلع خاصة الاستراتيجية بالأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس بالاستقرار على السوق المحلى.

وأشاد ( العشري ) بالاجتماع الذي جمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث سبل جديدة لزيادة توافر السلع للحفاظ على استقرار السوق، وهو ما اعتبره مبادرة جيدة ومبشرة ومهمة من الوزير لزيادة التعاون، خاصة أن هذا الاجتماع جاء بعد تولي وزير التموين حقيبة الوزارة بأيام قليلة وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة في التنسيق بين الوزارة و الجهات المعنية المختلفة لضبط السوق لتخفيف العبء عن المواطنين طبقًا للتوجيهات الرئاسية.

ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن الغرفة عن طريق شُعبَها في الأنشطة المختلفة مستمرة في رصد حالة السوق أولًا بأول من أجل الوقوف على أية مستجدات للحفاظ على استقرار السوق .