الاتحاد العام للغرف التجارية يستقبل وفد مدينة أبوجي الصينية لبحث التعاون المشترك

كتب إسلام سعيد

استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الاثنين وفد مدينه أبوجي الصينية لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين ، بحضور إيهاب سعيد عضو غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال إيهاب سعيد، أن اللقاء بحث أهمية زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويؤكد علي قوة ومتانة العلاقات المشتركة ، وياتي ذلك في اطار تفعيل تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ضمن مشاركته في المنتدى العربي الصيني.

واضاف رئيس شعبة الاتصالات ان اللقاء مع الوفد الصيني شهد تبادل وجهات النظر حول التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الي اننا نسعي لتنشيط التبادل التجاري مع الصين باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين لمصر في شتي المجالات وخاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف سعيد، خلال اللقاء أن الصين تعد شريك تجاري هام حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وفق احصائيات عام 2023 نحو 13.9 مليار دولار وتقدر قيمة الاستثمارات الصينية في مصر نحو 956.7 مليون دولار خلال عام 2023 .



وأكد سعيد، أن هذه الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون التجاري بين مصر والصين، لافتاً إلى أن اللقاء تناول استعراض أوجه وآليات وخطط العمل التنفيذية للتعاون بين مصر ومدينه أبوجي في كافة المجالات وخاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والمقاولات.

من جانبه، أشاد أعضاء الوفد الصيني بالتطور التي شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة بالاضافة الي الاجراءات التي اتخذتها الدولة لجذب المستثمرين بعد تهيئة مناخ الاستثمار واتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الجمركية والضريبية مؤكدين علي قوه العلاقات بين مصر والصين في ظل الدعم السياسي المطلق من القيادة السياسية في البلدين .

شارك في الاجتماع حسام بحرية نائب أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية إلي جانب 39 شركه مصرية وعدد كبير من الشركات الصينية القادمة مع الوفد الصيني.





