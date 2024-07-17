تداول أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة على صفحات الغش

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، حيث يؤدى الطلاب الاختبار من التاسعة حتى 12 ظهر لشعبة علمى علوم والأدبى وحتى الحادية عشرة صباحا لطلاب شعبة علمى رياضيات، ووجهت وزارة التربية والتعليم رؤساء اللجان بالتصدى لكل محاولات الغش الإلكترونى، حيث يتضمن امتحان الاحياء لشعبة علمى علوم 46 سؤالا والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات حيث يتضمن الامتحان 20 سؤالا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 46 سؤالا.

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وغرفة العمليات المركزية، وصول أسئلة امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق إلى لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لانطلاق الاختبارات في التاسعة صباحا، مؤكدة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن حيث يتم تأمين رحلات نقل الأسئلة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأسئلة يتم تسليمها إلى رؤساء اللجان من خلال محضر تسليم وتسلم بين رؤساء اللجان ومندوبى مراكز توزيع الأسئلة ولا يتم فتحها إلا قرب بدء الامتحان في التاسعة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.