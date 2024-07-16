أقوى 40 سؤالا فى الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة.. اضمن الدرجة النهائية

كتبت - مرام محمد

يصل قطار الثانوية محطته الأخيرة لـ طلاب الشعبة الأدبية، غدًا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، والذي يتكون من 46 سؤالًا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

ويستعد الطلاب لأداء الامتحان من خلال مراجعة أهم المفاهيم وحل أكبر عدد ممكن من التدريبات والأسئلة الاسترشادية؛ لفهم نمط أسئلة امتحان آخر العام وكيفية الإجابة عليها؛ مما يضمن الأداء الأمثل في الامتحان.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" 40 سؤالًا بنظام "الاختيار من متعدد"، من إعداد محمد رضوان مدرس الفلسفة والمنطق، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة المتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.



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