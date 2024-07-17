اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 3 طلاب حاولوا الغش فى امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:24 ص
ضبط 3 طلاب حاولوا الغش فى امتحانات الثانوية العامة شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء بلجنة بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الاستاتيكا باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب قام بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول بلجنة بإدارة طهطا التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحانات، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة

تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2024

اخبار مصر

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2024

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نسبة النجاح فى الفيزياء للثانوية العامة 2024

العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

امتحان الاحياء للثانوية العامة 2024

امتحان الفلسفة والمنطق الثانوية العامة 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة