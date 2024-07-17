وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانى الأحياء والفلسفة للجان

محمود طه حسين

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرفة العمليات المركزية وصول أسئلة امتحانات مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق إلى لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لانطلاق الاختبارات في التاسعة صباحا، مؤكدة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن حيث يتم تأمين رحلات نقل الأسئلة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأسئلة يتم تسليمها إلى رؤساء اللجان من خلال محضر تسليم وتسلم بين رؤساء اللجان ومندوبى مراكز توزيع الأسئلة ولا يتم فتحها إلا قرب بدء الامتحان فى التاسعة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء 17 يوليو الجارى امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم بواقع 46 سؤالا، والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات حيث يتضمن الامتحان 20 سؤالا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 46 سؤالا، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.



كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.