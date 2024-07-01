اليوم السابع
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امتحان الفيزياء 2024 نموذج أ.. اعتبار الإجابة "أ -د" صحيحة للسؤال رقم 20

الإثنين، 01 يوليو 2024 06:51 م
امتحان الفيزياء 2024 نموذج أ.. اعتبار الإجابة "أ -د" صحيحة للسؤال رقم 20 امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة عن تعديلات نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء بعد قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمنح الطلاب الدرجة الكاملة لـ3 أسئلة، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الفيزياء 2024 نموذج أ، سوف سيتم اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 نموذج أ، صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج واعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 نموذج أ مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.


وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية.







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