المغنيسيوم هيخفض الكوليسترول ويظبط الضغط.. أطعمة هتفيدك

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على صحة القلب أمر مهم للغاية لأن القلب أهم عضو فى الجسم، تعمل ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة مع اتباع نظام غذائى صحى متعدد العناصر المختلفة على تعزيز صحة قلبك.

وفقا لموقع " healthsite"، المغنيسيوم هو أحد أنواع المعادن الهامة اللازمة للجسم والمساهم فى عدد من من وظائف المختلفة بالجسم مثل بناء البروتينات والعظام القوية، وتنظيم نسبة السكر في الدم وضغط الدم ووظائف العضلات والأعصاب، كما يعمل المغنيسيوم أيضًا كموصل كهربائي يقبض العضلات ويجعل القلب ينبض بثبات.

وعلى الرغم من فوائد المغنيسيوم للكثير من وظائف الجسم المختلفة، إلا أنه له فوائد مذهلة خاصة لمن يعانون من أمراض القلب، حسب التقرير فإن المغنيسيوم يعمل مثل الستاتين في أجسامنا، يشير الستاتين إلى مجموعة من الأدوية ذات الفعالية الشديدة في خفض نسبة الكوليسترول السيئ، ويرفع الكولسترول الجيد المعروف بفائدته فى خفض الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) والالتهابات، وكلها مفيدة للقلب.

وفقا للتقرير فإن المغنيسيوم مهم جدًا لإنتاج الطاقة بالجسم، ويرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم أيضا، إلى جانب ارتفاع مستوى تكلسات الشريان التاجي للقلب.