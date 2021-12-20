اليوم السابع
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ما هى أحماض أوميجا 3 الدهنية؟ تعرف على الفوائد الصحية وطرق الحصول عليها

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:00 ص
ما هى أحماض أوميجا 3 الدهنية؟ تعرف على الفوائد الصحية وطرق الحصول عليها الأطعمة الغنية بأوميجا 3
كتبت - ميرفت رشاد

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تقدم أحماض أوميجا 3 الدهنية مجموعة من الفوائد الصحية للجسم والعقل، تندرج تحت فئة "الدهون الجيدة" التي يحتاجها الجسم للحفاظ على دورة صحية، يحتاج المرء إلى تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية من مصادر غذائية مختلفة، لهذا السبب ربما سمعت في كثير من الأحيان خبراء الصحة يقترحون تضمين الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

ما هي أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، توجد هذه في الأطعمة المختلفة التي يجب تناولها بانتظام، من صحة القلب إلى صحة الدماغ ، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السحر للجسم إذا تم تناولها بشكل منتظم.

ما هى الفوائد الصحية لتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

1- جيدة للصحة العقلية

يرتبط نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية بزيادة خطر الإصابة بأمراض عقلية مختلفة مثل القلق والاكتئاب، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في السيطرة على أعراض الاكتئاب أو القلق.

2- تحسن صحة القلب

وإليك إحدى أهم الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تمنع النوبات القلبية وتتحكم في العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مشاكل قلبية أخرى.

3- جيدة للبشرة

إذا كنت تتطلع إلى محاربة مشاكل البشرة ، فقد تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية هي الاختيار الصحيح، إنها تحافظ على بشرتك رطبة وتساعدك في الحصول على بشرة متوهجة.

4- تحسن وظائف المخ

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تعزيز وظائف المخ، وفقًا للدراسات ، يمكنهم المساعدة في علاج أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال، قد تساعد خصائصها أيضًا في مكافحة مرض الزهايمر.

5- جيدة لصحة العين

تثبت بعض الدراسات أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في تحسين صحة العين ، أدى الاستخدام المتزايد للأجهزة إلى تدهور صحة العين بالنسبة للكثيرين، أوميجا 3 تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

6- تُقلل الالتهابات

للأحماض الدهنية أوميجا 3 خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة جدًا للجسم،كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.

7- تخفض نسبة الكولسترول

تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا على تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم.

ما هى مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

في الغالب، مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية هي الأطعمة غير النباتية مثل الأسماك - السلمون والماكريل والقاروص والتونة والجمبري والسلمون والرنجة والسردين - وزيت السمك.

إذا كنت نباتيًا ، فلا تقلق يمكن أن تكون بذور الكتان وبذور الشيا والجوز وبذور القنب والفاصوليا وزيت فول الصويا وبراعم بروكسل وبذور اليقطين والفول السوداني مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية.

 


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