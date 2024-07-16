ننصح بأماكن جيدة التهوية.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المحسوسة على سبيل المثال تصل بالقاهرة ل 37 درجة ، مناشدة المواطنين بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية .



ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.