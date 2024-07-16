كيف تسيطر على أعراض مرض السكرى خلال فترة الصباح؟

كتب - حسام الشقويرى

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد تواجه بانتظام "ارتفاعات في الصباح" أو ارتفاعات في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، والأسباب الشائعة وراء ذلك هي ظاهرة الفجر وهي زيادة طبيعية في نسبة السكر في الدم في الساعات الأولى من الصباح، ويعد التعامل مع هذه الارتفاعات أمرًا أساسيًا لإبقاء أعراض مرض السكري تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية

إن الطريقة التي تبدأ بها يومك من حيث الطعام تترك بصمة كبيرة على مستويات السكر في الدم، فوجبة الإفطار الصحية التي تحتوي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية هي ما يحتاجه جسمك عند محاولة إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة طوال اليوم، يمكنك إضافة الحبوب الكاملة أو البيض أو الزبادي اليوناني أو المكسرات إلى طبق الإفطار الخاص بك.

حافظ على ترطيب جسمك جيدًا

إن الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على أعراض مرض السكري في الصباح هي الحفاظ على ترطيب الجسم، عن طريق شرب كمية كافية من الماء هو أحد أهم أجزاء الحفاظ على مستويات السكر في الدم، يمكنك تجنب الجفاف الذي قد يسبب ارتفاعًا فى نسبة السكر بالدم من خلال التأكد من شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

الحفاظ على التوتر تحت السيطرة

أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مستويات السكر في الدم فى الصباح هو مستويات التوتر، فوفقًا للدراسات، يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى حدوث تغييرات هرمونية تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا انغمس في أنشطة مهدئة مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو الهوايات الممتعة لإدارة التوتر والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

أضف التمارين الرياضية إلى روتينك الصباحي

أضف بعض التمارين إلى روتينك الصباحي، فالنشاط البدني يعزز حساسية الأنسولين، ما يسمح لجسمك باستخدام الجلوكوز بكفاءة. حاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع للتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

تناول أدويتك في الوقت المناسب

إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مرض السكري، فإن الالتزام بالجرعات هو الأهم، فقد يؤدي تفويت الجرعات أو عدم الالتزام بالروتين الموصوف إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير متوقع، إذا لاحظت أن مستويات السكر لديك لا تزال مرتفعة على الرغم من تناول الأدوية بشكل صحيح، فناقش الأمر مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

استمر في فحص مستويات السكر في الدم

إن مراقبة وجباتك ووجباتك الخفيفة وقراءات نسبة السكر في الدم تمنحك رؤى مفيدة حول كيفية تأثير نظامك الغذائي وأنشطتك على مستويات السكر في الدم، فوجود مجلة لتسجيل عاداتك الغذائية وأنشطتك البدنية ومستويات التوتر وقراءات نسبة السكر في الدم يمكن أن يساعدك في تحديد الاتجاهات واتخاذ خيارات مستنيرة لتحسين إدارة مرض السكري.

