تناول حصتين من الفراولة يوميا يعزز وظائف القلب وصحة الدماغ

كتبت ميرفت رشاد

وجد باحثو جامعة ولاية سان دييجو بأمريكا أن تناول ما يعادل حصتين من الفراولة يوميًا يمكن أن يساعد فى تحسين صحة القلب والوظيفة الإدراكية للدماغ وخفض ضغط الدم، وإدارة الكوليسترول وزيادة قدرة الشخص المضادة للأكسدة، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

وتشير الأبحاث إلى أن دمج الفراولة فى نظامنا الغذائى اليومى قد يؤدى إلى فوائد كبيرة لصحة القلب والدماغ، حيث إنها غنية بالمغذيات الأساسية ومضادات الأكسدة القوية، وظهرت كعلاج طبيعي واعد لدعم وتعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية والوظائف المعرفية.

في هذه الدراسة ، اختار الباحثون 35 رجلاً وامرأة يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عامًا، على مدار ثمانية أسابيع، كل يوم ، تناول المشاركون في الدراسة 26 جرامًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد - أي ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة - في نهاية الأسابيع الثمانية ، زاد أولئك الذين تناولوا الفراولة من سرعة المعالجة المعرفية بنسبة 5.2%، وخفضوا ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وزادوا من قدرتها المضادة للأكسدة بنسبة 10.2% .



خفض ضغط الدم أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة القلب هو تنظيم ضغط الدم، ويُعد ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو معدن معروف بقدرته على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على القلب، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن تناول الفراولة يوميًا أدى إلى انخفاض كبير فى ضغط الدم الانقباضى لدى النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بارتفاع ضغط الدم.



إدارة مستويات الكوليسترول يمكن أن تساهم المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (البروتين الدهنى منخفض الكثافة) فى الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والألياف الغذائية الموجودة فى الفراولة فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، وأظهرت الأبحاث في المجلة البريطانية للتغذية أن الاستهلاك المنتظم للفراولة أدى إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي تعزيز صحة القلب بشكل أفضل.



قوة مضادات الأكسدة الفراولة غنية بالأنثوسيانين والفلافونويد والبوليفينول، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تقاوم هذه المركبات الإجهاد التأكسدي والالتهاب داخل الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بخلل فى بطانة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ووجدت دراسة نشرت فى مجلة Food and Function أن قدرة مضادات الأكسدة فى الفراولة تحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتعزز الدورة الدموية بشكل أفضل وصحة القلب.



الوظيفة المعرفية يتطلب الدماغ إمدادًا ثابتًا بالأكسجين والمواد المغذية ليعمل على النحو الأمثل، تمتلئ الفراولة بفيتامين C ، الذي يعزز امتصاص الحديد ويدعم إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، علاوة على ذلك تم ربط محتوى الأنثوسيانين المرتفع في الفراولة بتحسين الوظيفة الإدراكية وتأخر التدهور المعرفي لدى البالغين المتقدمين في السن، واقترحت دراسة نُشرت في دورية Annals of Neurology أن تناول كميات أكبر من مركبات الفلافونويد ، مثل تلك الموجودة في الفراولة ، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي.