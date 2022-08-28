الأفوكادو أكثر الفواكه الصحية لقلبك

كتبت فاطمة خليل

الأفوكادو فاكهة خضراء زاهية غنية بالدهون الصحية، ومعظم الدهون الصحية في الأفوكادو هي حمض الأوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع، تساعد هذه الدهون الصحية للقلب على تقليل التهاب القلب والأوعية الدموية، كما يحتوى على مادة بيتا سيتوستيرول، وهي النسخة النباتية من الكوليسترول، حيث تساعد هذه المادة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب موقع جريدة ""إزفيستيا" الروسية.

وقالت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو، أخصائية أمراض القلب الروسية، أن للأفوكادو تأثير جيد في عمل القلب لاحتوائه على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة.



وأضافت أن الأفوكادو يحتوي على البوتاسيوم المسئول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب وأن استبدال الدهون الحيوانية بدهون نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24-26%.

كما أن الأفوكادو يحتوي على عناصر السيليكون والبورون والنيكل، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

ويتميز الأفوكادو، في أنه يحتوي بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات وألياف غذائية. وتساعد هذه المواد مجتمعة على امتصاص بعضها البعض، وتعزز تأثيرها الإيجابي في الجس".

ولا توجد موانع لتناول الأفوكادو، باستثناء الحساسية لدى بعض الأشخاص منه ويجب الأخذ بالاعتبار أنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.



وبحسب موقع "webmd"، فإن الأفوكادو غني بالدهون لكنها دهون أحادية غير مشبعة ، وهي دهون "جيدة" تساعد على خفض الكوليسترول السيئ ، طالما أنك تتناولها باعتدال.



ويقدم الأفوكادو ما يقرب من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن.



والأفوكادو منخفض السكر ويحتوي على الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين أضافوا نصف حبة أفوكادو طازجة إلى غدائهم أقل اهتمامًا بتناول الطعام خلال الساعات الثلاث التالية من أولئك الذين لم يتناولوا الفاكهة.