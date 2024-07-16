خلاصة مادة الأحياء.. 10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة

كتبت - مرام محمد

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) عن أسئلة استرشادية لامتحانات مادة الأحياء، تساعدهم على الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، الذي يعقد غدًا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" 10 أسئلة استرشادية هامة في مادة الأحياء بنظام (الاختيار من متعدد)، من إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة، التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، والذي يتضمن 46 سؤالًا، منهم سؤالين مقالى، يتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتشمل فيديوهات وحصص مباشرة، وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات؛ لمساعدتهم في اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

وتنتهى غدًا الأربعاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب علمى علوم والشعبة الأدبية، حيث يؤدى طلاب علمى علوم امتحان الأحياء، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الاختبار فى مادة الفلسفة والمنطق.



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (1)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (2)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (3)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (4)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (5)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (6)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (7)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (8)



10 نماذج أسئلة مهمة لامتحان الثانوية العامة (9)