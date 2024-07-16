اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 01:31 م
مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة مراجعة ليلة الامتحان
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، استعدادًا لأداء امتحان نهاية العام يوم غد الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا، التي يقدمها كلًا من محمد غبور، وحسام عزت، أساتذة الرياضيات، شرحًا لأهم أجزاء المنهج وعددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على خطوات الحل النموذجية والاستعداد التام لأداء الامتحان.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويؤدى طلاب الثانوية العامة غدًا الأربعاء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

 

 







امتحانات الثانوية العامة

مراجعة مواد الثانوية العامة

بوابة الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024

بوابة امتحانات الثانوية العامة

المراجعة النهائية لمواد الثانوية العامة

مادة الاستاتيكا

مراجعة مادة الاستاتيكا

مراجعة الاستاتيكا للثانوية العامة

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة