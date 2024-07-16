مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

كتبت - مرام محمد

يقدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، استعدادًا لأداء امتحان نهاية العام يوم غد الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا، التي يقدمها كلًا من محمد غبور، وحسام عزت، أساتذة الرياضيات، شرحًا لأهم أجزاء المنهج وعددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على خطوات الحل النموذجية والاستعداد التام لأداء الامتحان.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة غدًا الأربعاء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.