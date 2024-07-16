حل أقوى 20 سؤالا اختياريا فى مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

كتبت - مرام محمد

يواصل "اليوم السابع" تقديم مراجعات نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء، تشمل حصص مباشرة واختبارات تحاكي الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، الذي يعقد غدًا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

ويقدم "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، وذلك من إعداد كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب على تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.

وينشر يوميًا، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

وفيما يلي عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة الأحياء، بنظام (الاختيار من متعدد)، من إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، والذي يتضمن 46 سؤالًا، منهم سؤالين مقالى، يتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.



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ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا، والجيولوجيا والعلوم البيئية الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع).

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024 بأداء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.