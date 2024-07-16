أقوى 30 سؤالًا فى مراجعة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. هتقفل الامتحان

كتبت – مرام محمد

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) غدًا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان مادة الأحياء، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/ 2024.

واستعدادًا لأداء الامتحان، يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة (بنظام الاختيار من متعدد) على منهج مادة الأحياء، من إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، يشمل 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد، منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بالإجابة عن الأسئلة مهم للطلاب حتى لا يقع الطالب فى مشكلة فنية تؤدى إلى أن يخسر درجات، مؤكدة أن الأسئلة ستكون موحدة على مستوى الجمهورية ولكنها مختلفة فى ترتيبها بواقع 30% أسئلة تقيس المستويات العقلية البسيطة و40% أسئلة تقيس المستويات العقلية المتوسطة للطلاب و30% للمستويات العليا.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون الامتحانات، ينشر تليفزيون "اليوم السابع" يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

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