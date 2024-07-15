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أسئلة مهمة فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. راجع قبل الامتحان

الإثنين، 15 يوليو 2024 03:36 م
أسئلة مهمة فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. راجع قبل الامتحان طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرحمن

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يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة مراجعات نهائية شاملة لمنهج مادة الأحياء وأسئلة استرشادية للامتحانات، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويؤدي طلاب وطالبات الشعبة العلمية (العلوم)، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024، امتحان آخر العام في مادة الأحياء، وذلك في عاشر أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ويشمل امتحان مادة الأحياء، 46 سؤالً، منهم سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات ومخصص للمادة 60 درجة.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لـ أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وذلك من إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يستخدم القلم الجاف الأزرق فى الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة سواء فى تظليل الدوائر فى الأسئلة الاختيارية فى كراسة البابل شيت أو الإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أنه يمنع استخدام القلم الجاف الأحمر.

وأوضحت الوزارة، أنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أى سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة، والطالب ملزم بالإجابة على السؤال المقالي في المساحة المخصصة له فقط، دون أن يتجاوز أسطر هذه المساحة.







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