الفريق كامل الوزير: طورنا طرق داخل الريف ضمن مشروع "حياة كريمة"

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم عمل ما يسمى بخطة تطوير الطرق المحلية في المحافظات، وتم تطوير الطرق داخل القرى في إطار الخطة القومية الطموحة الخاصة بـ"حياة كريمة" لتحسين حياة المواطن المصري في الريف.

وأكد الوزير، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل القرى التي تدخل ضمن "حياة كريمة" يتم تجديد الطرق الرئيسية بداخلها ومن الطرق الرئيسية حتى مراكز الخدمات، بهدف الاهتمام بالمواطن المصري البسيط، متابعًا: "المواطن الغلبان بيستخدم الطرق الجديدة في طريقه لعمله سواء الاسكندرية أو السويس".

وأضاف وزير الصناعة، أن الشخص الغني عندما يذهب لإقامة مشروع استثماري في إسكندرية يفيد الشخص الفقير الذي يحتاج إلى العمل، فبالتالي الدولة تصنع الطرق وتطورها لكل الطبقات الغنية والفقيرة، ويأتي شخص يقول على أحد الطرق أنه طريق الموت لمجرد وقوع حادثة.