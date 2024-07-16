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كامل الوزير: مستقبل مصر فى الصناعة وهذا تكليف من الرئيس السيسى شخصيا

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:35 م
كامل الوزير: مستقبل مصر فى الصناعة وهذا تكليف من الرئيس السيسى شخصيا كامل الوزير وأحمد الطاهرى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت حاول الوقوف مع نفسه على ما يجب أن يفعله وذهب إلى هيئة التنمية الصناعية".

وتابع وزير الصناعة: "التقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة، فلا أمل إلا بنهضة صناعية كبرى، ومستقبلنا في الصناعة، وهذا تكليف من الرئيس السيسى شخصيا، وفهمت المستثمرين ومشكلاتهم في التنمية الصناعية وغيرها".







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