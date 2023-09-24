شعبة الاتصالات تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء

كتبت هبة السيد

قال المهندس ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين جاءت في التوقيت المناسب وتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.

وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جملة حزمة القرارات أسعدت جموع الشعب المصري والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من أكتوبر المقبل، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى حزمة من الحماية الاجتماعية تكافل كرامة ودعم الفلاحين والمزارعين واسقاط الديون عنهم.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية والتي أثرت علي جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.

وقال سعيد إن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي علي الانجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين سيادته بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة أن ما تم انجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق ولم يحدث من قبل، موضحا أن الرئيس قدم تضحيات كبيرة من أجل استقرار الوطن ويسعي إلي حياة أفضل للشعب المصري وقام بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطن ويعد هذا المشروع أكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة أفريقيا.

وأردف سعيد أن دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل أدي إلي تغير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.