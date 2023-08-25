رئيس شعبة الاتصالات: انضمام مصر لـ"بريكس" يقلل من هيمنة الدولار

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس"، تمثل إضافة كبيرة وخطوة اقتصادية هامة تساعد بشكل كبير فى خفض هيمنة الدولار، مشيرا إلى أن وجود البديل والانضمام لمجموعة كبرى ودول قوية تستطيع المساعدة فى هذا الاتجاه.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجموعة البريكس تضم فى عضويتها اقتصاديات دول كبرى متقدمة، والانضمام إليها يعكس مزيد من التسهيلات والتعاون معها فى مختلف المجالات الاقتصادية ما يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصري.

إلا أنه شدد، على أهمية دعم التصنيع والإنتاج المحلى والاعتماد على أنفسنا لخفض فاتورة الواردات، مع التعامل بميزان تجارى مع كل الدول وليس الاعتماد على الدولار فقط، والذى تسبب فى أزمة من التلاعب فى السوق السوداء.

وأعلن سيريل رامافوز، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، فى جلسة قمة بريكس 2023، اليوم الخميس، أن تكتل بريكس دعا (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.