اليوم السابع
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رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:38 م
رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية إيهاب سعيد خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024
كتبت هبة السيد

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أدلي ايهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة  للاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة بصوته الانتخابي اليوم الأحد باللجنة الانتخابية، مدرسة محمد فريد، منطقة حدائق القبة، محافظة القاهرة.
 
وقال ايهاب سعيد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني وحق دستوري لدي كل مواطن، مؤكدا على ضرورة المشاركة من كافة المواطنين.
 
وأوضح سعيد، أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب المحافظة عليها بالنزول والمشاركة الايجابية في هذه الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيع ضد مروجى الشائعات والفتن، مؤكداً أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب .
 
وطالب عضو الغرف التجارية بالقاهرة، جموع المصريين الاستمرار فى المشاركة بإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، علي مداراليومين القادمين.
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
 
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبه.
 
 






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