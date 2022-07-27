طرق طبيعية لعلاج التهاب المعدة

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المعدة من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون، وهو حالة تؤثر على بطانة المعدة ما يؤدى إلى التهابها، ويمكن علاج بعض حالات التهاب المعدة فى المنزل بعلاجات بسيطة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تسبب احتدام التهاب المعدة وتشمل هذه:

- استهلاك الكحول المفرط

- استخدام مسكنات الألم لفترة طويلة

- بكتيريا هيليكوباكتر بيلورى ( جرثومة المعدة )

- الالتهابات

- ضغط عصبى

فى حين أن هناك حالات يكون فيها العلاج الطبى ضروريًا لعلاج التهاب المعدة، يجد الكثير من الناس أنه يمكنهم التحكم فى الأعراض في المنزل.



طرق لعلاج التهاب المعدة:



- اتباع نظام غذائى مضاد للالتهابات

يجب أن يشمل النظام الغذائى للوقاية من التهاب المعدة البروكلي وزيت الزيتون، لذا فإن تناول نظام غذائي يساعد على تقليل الالتهاب قد يوفر الراحة بمرور الوقت.

من خلال الاحتفاظ بمفكرة طعام يمكن للناس تحديد الأطعمة التي تثير أعراضهم، ويمكنهم بعد ذلك البدء في تقليل تناولها أو تجنب بعض الأطعمة تمامًا.

الأطعمة التي تساهم بشكل شائع في الالتهاب هي "الأطعمة المصنعة، الجولتين، الأطعمة الحمضية، منتجات الألبان، أطعمة سكرية، طعام حار، كحول".



- تناول مكملات مستخلص الثوم تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص الثوم يساعد في تقليل أعراض التهاب المعدة، ويمكن أيضًا سحق الثوم النيئ وتناوله، وإذا كان الشخص لا يحب طعم الثوم النيئ، فيمكنه محاولة تقطيع الثوم وتناوله بملعقة من زبدة الفول السوداني.



- البروبيوتيك يمكن أن تساعد البروبيوتيك فى تحسين الهضم وتشجيع حركات الأمعاء المنتظمة، حيث تعمل مكملات البروبيوتيك على إدخال البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي للشخص، ما قد يساعد في وقف انتشار البكتيريا الملوية البوابية.



- شرب الشاى الأخضر أظهرت إحدى الدراسات أن شرب الشاى الأخضر مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار البكتيريا الملوية البوابية فى الجهاز الهضمى، ويمكن أن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم.

- تناول وجبات خفيفة يمكن أن يؤدى تناول وجبات كبيرة غنية بالكربوهيدرات إلى إجهاد الجهاز الهضمى للشخص وتفاقم التهاب المعدة، ويمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة بانتظام على مدار اليوم فى تسهيل عملية الهضم وتقليل أعراض التهاب المعدة.



- تجنب التدخين والإفراط فى استخدام المسكنات يمكن أن يتسبب التدخين في تلف بطانة معدة الشخص ويزيد أيضًا من خطر إصابة الشخص بسرطان المعدة، يمكن أن يؤدى تناول الكثير من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إلى إتلاف بطانة المعدة وزيادة سوء التهاب المعدة.