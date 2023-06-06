حموضة المعدة .. 5 خرافات شائعة حول مرض ارتجاع المريء

إيناس البنا

حموضة المعدة الشديدة هو إحساس غير مريح بالمعدة والحرقة فى نهاية الوجبة، وتسمى هذه الحالة بالحموضة المعوية، وتعرف أيضًا باسم مرض الجزر المعدى المريئى (GERD).

تحدث حرقة المعدة عندما يدخل حمض المعدة إلى المرىء، ويبدأ فى حرق الأنسجة، ويدخل الحامض المريء الخاص بك عندما تتحرك العضلة العاصرة للمريء فوق الحجاب الحاجز.

فيما يلى وفقًا لموقع "healthline"، أبرز الخرافات عن مرض الجزر المعدى بالمرئ. الخرافة الأولى: يجب أن يحافظ مرضى الارتجاع على السرير مرفوعًا تشير الأسطورة القديمة الصحيحة جزئيًا إلى أنه يجب على مرضى الارتجاع المعدي المريئي إبقاء السرير مرفوعًا أو الجلوس أو النوم مع وسائد إضافية تحت الرأس.



قلة من المرضى قد يكون هذا مفيدًا معهم، ومع ذلك، قد لا يجد الجميع أنه مفيد، على سبيل المثال ، أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن النوم على الجانب الأيسر طريقة أفضل لتجنب حرقة المعدة أثناء الليل.

الحقيقة

يحدث هذا لأن النوم على الجانب الأيمن يجعل الحمض يستغرق وقتًا أطول ليخرج من المريء ، مما يزيد من أعراض حرقة المعدة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يرتد الحمض مرة أخرى إلى المريء في كثير من الأحيان إذا استلقيت على ظهرك. لكن النوم مع رفع رأسك باستخدام وسادة إسفينية سيبقي الحمض في معدتك. هناك عملية مفيدة أخرى وهي استخدام وسادة إسفينية على الجانب الأيم

الخرافة الثانية: زيادة إنتاج الحمض يسبب ارتجاع المريء

مفهوم خاطئ قديم آخر، فالمشكلة في ارتجاع المريء هي أكثر من مجرد كمية الحمض، عادة ما تكون كمية الحمض التي يتم إنتاجها في معدة الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء متوسطة ، ولكن المشكلة تكمن في وجود الحمض في المكان الخطأ، بدلاً من البقاء في المعدة ، ينتقل الحمض إلى المريء، قد يكون الشك المحتمل حول أهمية أدوية الأطباء في تقليل حمض المعدة إذا لم يكن الحمض الزائد هو المشكلة. الحقيقة والسبب هو عدم وجود دواء للحفاظ على الحمض في المكان المناسب أو منع الحمض بشكل فعال من التراجع إلى المريء، لذلك ، يتم إعطاء الأدوية لتقليل الحموضة لأن نقص الحمض في المعدة سيقلل من حجم الحمض وتقل فرص الارتجاع.

الخرافة الثالثة: الإجهاد الشديد يسبب ارتجاع المريء

التوتر لا يسبب الحموضة المعوية ، ولكنه قد يزيدها سوءًا. يمكن أن يكون الضغط جسديًا وعقليًا. الإجهاد البدني الشديد أثناء التعرض لمرض شديد يمكن أن يسبب حرقة شديدة.

حقيقة

يمكن للإصابة أن تتطور إلى تقرحات مع مرور الوقت / بدون علاج. من الناحية المفاهيمية ، هذا هو نفسه مع الإجهاد العقلي، يمكن أن يؤدي الإجهاد الذهني والقلق الشديدان إلى زيادة أعراض ارتداد الحمض ، كما يتضح من علامات الحموضة المعوية التي تظهر لدى الطلاب قبل الفحص مباشرة.

الخرافة الرابعة: مرض الارتجاع المعدي المريئي يتجاوز العلاج

هذه أكبر خرافة تُرتكب في جيلنا، يمكنك مساعدة ارتجاع المريء وحرقة المعدة، ويشمل العلاج العام الأدوية الموصوفة، والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، والتغييرات الطفيفة في النظام الغذائي ونمط الحياة.

حقيقة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ بسجل للحموضة المعوية (الطعام ، والنشاط ، والتمارين الرياضية ، والتدخين ، والكحول وما إلى ذلك) لدى الجيل الحالي أفضل بكثير من حيث الاستقصاء والعلاج (العلاجات الطبية والجراحية) واستراتيجيات الإدارة لمواجهة الارتجاع المعدي المريئي.

الخرافة الخامسة: الأدوية المثبطة للأحماض سوف تسبب عسر الهضم في المقابل