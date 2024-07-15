وزير الرى: الاستفادة من الخبرات الآسيوية في الصناعات اليدوية

كتبت أسماء نصار

‫ ‎قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة استفاد من الخبرات الآسيوية في الصناعات اليدوية لتحويل ورد النيل إلى منتج ‎مشيرًا إلى أن الحلول لمشكلة ورد النيل هو خلق قيمة اقتصادية مضافة لاستخداماته.

‎وأضاف سويلم أن المركز قام تدريب مجموعات مختلفة من السيدات في القري علي هذه الصناعة اليدوية المفيدة، بالاضافه إلى خلق فرص عمل والاهتمام بالمرأة وزيادة دخل هذه الأسر يهدف المشروع بشكل رئيسي في المساهمة بقدر ما في حل أحد المشاكل وهي تكاثر ورد النيل .

‎وأوضح سويلم أن المركز مستمر فى تدريب الشباب علي تحويل المبادرة وكيفيه تطوير المنتجات وتسويقها حتي تكتمل المنظومة، مرحبًا بجميع الأفكار الابداعية والأبحاث العلميه في المساهمه لحل أى مشكلة تخص ملف المياه في مصر .

جدير بالذكر أن ورد النيل له شكل جذاب بسبب أزهاره الأرجوانية الكبيرة وهو نبات يطفو على سطح الماء ويتراوح قطره 20-30 سم أما أرتفاعه فيصل إلى 100سم ويمتلك هذا النبات كتلة كثيفة من الجذور التى يستخدمها لامتصاص الماء والمواد الأولية الأخرى و يقوم بصنع غذائه كبقية النباتات الأخرى بعملية البناء الضوئى .