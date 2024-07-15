‫وزير الرى: توفير دورات تدريبية لـ 1650 متدرب من 52 دولة أفريقية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ برنامج لتعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن مصر قامت بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لـ 1650 متدرب من 52 دولة أفريقية.

وأضاف سويلم، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الأفريقية خاصة دول حوض النيل وتوظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

أوضح سويلم، أنه يتم تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية أو صناعات غذائية.