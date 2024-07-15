وزارة الصحة تكشف محاور تطوير خدمات الطب الوقائى والصحة العامة للمواطنين

كتب ـ وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل برنامج عمل الحكومة 2024/2027 لتعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها.

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان المحاور تتمثل فى النقاط التالية:

1- تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية.

2- رفع معدلات التطعيمات الوطنية.

3- الحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال الحصبة، الحصبة الالمانية الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي.

4- تطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع

5- كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية.

6- تصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية.

7- رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.

8- التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات.

9- خفض نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من خمس سنوات.

10- تفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية.

11- القضاء على مرض الملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام.

12- خفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية.

13- رفع الوعي الصحي عن الأمراض غير المعدية.

14- توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة %١٠٠% بمرافق الرعاية الأولية.

15- إعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية.

16- الحصول على اعتماد المنشآت الخضراء تماشيا مع جهود الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية وتنفيذ حملة (مبادرة لتعريف المجتمع الصحي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة وكيفية التكيف معها، ودور الفرد في تقليل الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.