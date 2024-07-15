أخبار 24 ساعة.. وزير العمل يقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

وزير التعليم: أنا لست وزيرًا يجلس فى المكتب.. وسأتواجد داخل كل مدرسة

أقوى 60 سؤالا فى الفلسفة لطلاب الثانوية.. نماذج لن يخرج عنها الامتحان

مرصد الأزهر: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة في المواصي بخان يونس بقنابل أمريكية

العمل تؤكد مسئوليتها دون وسطاء عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان

وزير الأوقاف فى جولة تفقدية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. صور

‫وزير الزراعة: التوسع بمنظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة

وزير الزراعة: النهوض بالمحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وزير الإسكان: جهاز "تنظيم المياه والصرف" ذراع الوزارة للرقابة والمتابعة

وزير التموين يتلقى رئيس غرفة صناعة الحبوب لمتابعة انتظام منظومة دعم الخبز

مديرية التموين بالقاهرة: صرف 70% من مقررات السلع المدعمة بالمحافظة حتى الآن