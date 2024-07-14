مديرية التموين بالقاهرة: صرف 70% من مقررات السلع المدعمة بالمحافظة حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

أكد ناصر ثابت عبد السلام، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، انه تم صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات الذكية للشهر الجاري والتي يستفيد منها 7مليون مواطن بواقع عدد بطاقات 2 مليون و140 الف و918 بطاقة تموينية، وذلك من خلال عدد بدالين(916 ) و(289) من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل، بالاضافة ل 554 من فروع جمعيتي

وفي السياق أوضح، أن مديرية التموين والتجارة، انتهت من ضخ الكميات من السلع التموينية علي البدالين التموينيين والبقالين بنسبة 70% لاصحاب البطاقات الذكية، وذلك تحت اشراف مديرية التموين ومديري الادارات ومأموري الضبط القضائي ليتسني للمواطن الحصول عليه بسهولة ويسر

وأكد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أنه يجرى متابعة المخابز البلدية علي مدار الساعة من خلال الحملات المكثفة اليومية و التي تتم دون توقف كما يتم اتخاذ الاجراءات القانونيةحيال المخالفين.



يأتي ذلك بهدف الاطمئنان من توفير الخبز المدعم لكل مواطن يقطن بالعاصمة وبالمعايير التي حددتها الدولة ومطابق للمواصفات وذلك من خلال المخابز العاملة علي مستوى محافظة القاهرة والتي تبلغ 1482 مخبز.

وأوضح مدير تموين العاصمة بوجود فريق عمل يقوم بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى والسلع التموينية للمواطنين ورفع تقرير فنى يومى لوكيل الوزارة، كذلك يتم رصد أى نقص أو عجز فى القطاع التموينى.



وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة المواطنين بعدم ترك البطاقات لدي البدالين وأصحاب المخابز حتى لايتم وقوع ضرر بالمواطن وحتي لا يقع تحت طائلة القانون ويتعرض لفقدانه لحصته التموينية.

وأكد مدير تموين القاهرة انه يبذل كل المساعي والجهود في اتجاه تحقيق طفرة بمنظومة التموين بالقاهرة وتقديم الخدمات بأفضل أداء.

