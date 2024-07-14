وزير التموين يتلقى رئيس غرفة صناعة الحبوب لمتابعة انتظام منظومة دعم الخبز

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، حيث قام الحضور بتقديم التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية فى سيادته لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحكومة الجديدة.

ويأتى ذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة استقرار وانتظام منظومة الدعم، وعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة مع كافة الجهات ذات الصلة فى هذا الشأن.

وتم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل من غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز خلال الفترة القادمة بما يضمن انتظام العمل بمنظومة المطاحن والمخابز و العمل على تذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وتم الاتفاق أثناء اللقاء على عقد مجموعة من اللقاءات الدورية وبحث أى مطالب مقدمة من غرفة صناعة الحبوب أو الشعبة العامة للمخابز لضمان استمرار واستقرار عمل منظومة الطحن والخبز، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.