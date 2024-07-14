3 أخطاء تعوق إنقاص الوزن وتتسبب فى فشل الدايت

كتبت فاطمة خليل

يسعى الكثير من الأشخاص لتحقيق هدف فقدان الوزن، باتباع التغذية والتدريبات للحصول على جسم رشيق، ومن المهم اتباع ثلاث نصائح مهمة لمعرفة الأخطاء التى تعوق فقدان الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

قالت كورتني كاسيس، اختصاصية التغذية المسجلة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، إن هناك ثلاث عقبات شائعة في رحلة فقدان الوزن، وسلطت الضوء على الحاجة إلى:

توقيت تناول الطعام الخاص بك

معالجة نقص العناصر الغذائية

تحضير وجبات الطعام فى المنزل

فيما يلى.. 3 أخطاء تسبب فقدان الوزن قد ترتكبها:



تناول الطعام مباشرة قبل الذهاب إلى السرير

معظم الناس لا يفهمون، وتناول العشاء والنوم على سريرك على الفور يشكل خطورة على صحتك، تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى عسر هضم سيئ وشديد وحرقة في المعدة - مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

توقف عن تناول أي شيء قبل ساعتين إلى أربع ساعات من موعد نومك ويمكن السماح لنفسك بما لا يقل عن 12 ساعة بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، ساعد جسمك على الانتقال إلى وضع حرق الدهون بدلاً من البقاء في وضع تخزين الدهون باستمرار.

في وضع تخزين الدهون، من الواضح أنه من الصعب حقًا إنقاص الوزن، ولكن 12 ساعة هي كل ما تحتاجه لتبديله والبدء في حرق الدهون".

وفقًا للدراسات، يبدأ الكبد في تكسير الدهون المخزنة للحصول على الطاقة أثناء وجوده في حالة الصيام، والتي تبدأ عادةً بعد 12 ساعة من آخر وجبة تناولتها.

نقص الفيتامينات

يعاني معظم الناس اليوم، وخاصة النساء، من نقص الفيتامينات باستثناء نقص المغنيسيوم الذي يتداخل بعد ذلك مع عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب حقًا فقدان الوزن.

إن التركيز على الغذاء الحقيقي بدلاً من مجرد السعرات الحرارية وحدها، والمكملات الغذائية عند الحاجة والحصول على فحوصات روتينية يمكن أن يساعد حقًا في دعم مستويات العناصر الغذائية".

يقول الخبراء أن فيتامين د مهم لصحتك، حيث أن نقصه يسبب التعب وآلام العظام وضعف العضلات.

تناول وجبات سريعة وعدم إعداد وجبة فى المنزل مقدما

في الحياة السريعة التي نعيشها اليوم، من لديه الوقت للعودة إلى المنزل من العمل والبدء في الطهي، خاصة عندما يكون جائعًا، وهكذا، فإن معظم الناس إما يخرجون أو يطلبون من المطاعم، لتجنب مخاطر تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، من المهم الاستعداد لها مسبقًا.

كلما زاد عدد القرارات التي يتعين عليك اتخاذها بشأن ما تأكله، زادت احتمالية اتخاذ قرار لا يتوافق تمامًا مع أهدافك الغذائية".

تأكد من إعداد غالبية وجباتك مسبقًا حتى تتمكن من الحصول على طعام مغذٍ وصحي.