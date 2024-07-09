كيف يمكن أن يساعدك صعود السلالم فى فقدان الوزن؟

كتبت مروة هريدى

قد يبدو إنقاص الوزن في كثير من الأحيان مهمة شاقة، لكن في بعض الأحيان قد تكون الحلول البسيطة هي الأكثر فعالية، ومن بين هذه الحلول صعود السلالم، حيث يمكن أن يساهم هذا النشاط اليومي بشكل كبير في إنقاص الوزن، بجانب فوائده في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية عضلاتنا، وإليك كيف يمكن للمرء أن يحول صعود السلالم إلى نشاط قوي لفقدان الوزن، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يعتبر صعود السلالم تمرينًا رائعًا؟

يعد صعود السلالم نشاطًا عالى الكثافة يعمل على تشغيل مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك عضلات الأرداف، والعضلة الرباعية الرؤوس، وأوتار الركبة، وعضلات الساق، على عكس المشي على سطح مستوى، فإن صعود السلالم يجبر جسمنا على العمل ضد الجاذبية، ما يزيد من معدل ضربات القلب ويحرق المزيد من السعرات الحرارية فى فترة زمنية أقصر.

ووفقًا لدراسة أجراها المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، فإن صعود السلالم يحرق ما بين 8 إلى 11 سعرًا حراريًا في الدقيقة، وهذا يجعله طريقة فعّالة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم جهود إنقاص الوزن، فهذا النشاط سهل المنال ولا يتطلب أي معدات خاصة أو عضوية في صالة الألعاب الرياضية.

ويعتبر أحد العوامل الرئيسية في إنقاص الوزن هو خلق عجز في السعرات الحرارية، وهو ما يعني حرق سعرات حرارية أكثر مما نستهلك، ويعتبر صعود السلالم طريقة ممتازة لحرق عدد كبير من السعرات الحرارية في وقت قصير نسبيًا، فعلى سبيل المثال، يمكن لشخص يزن 70 كيلوجرامًا حرق ما يقرب من 200 سعر حراري عن طريق صعود السلالم لمدة 20 دقيقة فقط.

ويعتمد العدد الدقيق للسعرات الحرارية المحروقة على عوامل مثل وزننا، وكثافة النشاط، وعدد السلالم التي نصعدها، وأن إضافة صعود السلالم بانتظام إلى روتيننا اليومي يمكن أن يؤدي إلى حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية ودعم أهداف إنقاص الوزن.

فيما يلى .. بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند صعود السلالم من أجل تحقيق أهداف إنقاص الوزن..

الإحماء أولاً..

قبل البدء بصعود السلالم، خذ بضع دقائق للإحماء بتمارين القلب الخفيفة، مثل المشي أو الجرى في المكان، لتحضير عضلاتك ومفاصلك.

استخدم القدم بالكامل..

ضع قدمك بالكامل على الدرجة لتوزيع وزنك بالتساوي وتقليل الضغط على ركبتيك.

حافظ على وضعية جيدة..

حافظ على ظهرك مستقيمًا وكتفيك مسترخيتين وجذعك مشدودًا لمنع آلام الظهر وتحسين التوازن.

ابدأ ببطء..

إذا كنت جديدًا على صعود السلالم، فابدأ ببضع دقائق بوتيرة بطيئة وزد المدة والشدة تدريجيًا مع بناء القوة والقدرة على التحمل.

التهدئة..

بعد التمرين قم بالتهدئة بالتمدد اللطيف لتعزيز المرونة وتقليل تصلب العضلات.