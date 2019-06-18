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بلاش تاكل وتنام ..ممكن تتعرض لجلطة وحرقة في المعدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:30 م
بلاش تاكل وتنام ..ممكن تتعرض لجلطة وحرقة في المعدة تناول الطعام فى وقت متأخر
كتبت فاطمة ياسر

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أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، خطورة تناول الطعام ثم الذهاب مباشرة إلي النوم، حيث أن هذه العادة التي يتبعها الكثيرون تتسبب في التعرض للإصابة بالجلطات، وأيضا التعرض للسكتات القلبية، وهذا يحدث عندما يتناول الشخص الطعام ذات السعرات الحرارية العالية، والمليء بالدهون بشكل كبير.

وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي بعض الأضرار التي تواجه الشخص الذي يتناول الطعام ثم يذهب فورا للنوم، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

-عدما يقوم الشخص بتناول كميات كبيرة من الطعام المليء بالسعرات الحرارية العالية، يتسبب هذا الأمر ببعض المشاكل كالضغط علي القلب، مما يسبب الإصابة بالسكتات القلبية.

-يتسبب تناول الطعام ثم الذهاب مباشرة إلي النوم، في بعض المشاكل مثل ارتجاع المريء وعسرالهضم، وحرقة المعدة.

-كما أن تناول الطعام في وقت متأخر وقبل النوم مباشرة يتسبب في التعرض لاضطرابات النوم، وعدم القدرة علي أخذ القسط الكافي منه.

-من أبرز الأسباب التي يتعرض لها الشخص هي الإصابة بزيادة الوزن نتيجة لتناول الطعام مرتفع السعرات الحرارية، ولذا عليك تناول الطعام قبل الذهاب للنوم بساعتين علي الأقل.

-يتعرض الأشخاص للإصابة بالجلطات نتيجة لتناول الطعام ثم الذهاب مباشرة للنوم.

 


اضرار الاكل والنوم

النوم والاكل يتسبب في مشاكل صحية

اضرار النوم بعد الاكل

النوم بعد الاكل

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