كيف يؤدى تناول الطعام قبل النوم إلى زيادة الوزن؟ دراسة توضح

كتبت رانيا عامر

اوضحت عدة دراسات جديدة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قبل النوم ، يؤدي الى زيادة الوزن لدى الأفراد، وذلك يضر بالصحة العامة لديهم ، ويعرضهم لخطر الإصابة بامراض القلب والكلى والأوعية الدموية وضغط الدم ، وفقا لما نشره موقع ساينس ألرت.

وأوضح الباحثون خلال دراستهم أن تناول الأكل في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تنظيم الوزن البيولوجي، لأن عدد السعرات الحرارية التي نحرقها تخزن بها أجسامنا الدهون ولم تحرق اثناء النوم .

واوصت الدراسة بانه يجب تناول وجباتنا قبل بضعة ساعات من النوم ، لتقليل خطر الاصابة بالسمنة التي اصبح الملايين مصاب بها من الاشخاص حول العالم ، واظهرت الدراسات وجود صلة بين توقيت الوجبات وزيادة الوزن.

وقال الدكتور فرانك شير عالم الأعصاب من مستشفى بريجهام في بوسطن ، زيادة تناول الطعام في وقت متأخر يسبب مخاطر السمنة. وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأكل المتأخر يرتبط بزيادة مخاطر السمنة وزيادة الدهون في الجسم .

و يمكن أن تؤدي السمنة إلى مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك مرض السكري والسرطان،وما تظهره هذه الدراسة هو أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يؤثر على ثلاثة محركات رئيسية للطريقة التي توازن بها أجسامنا الطاقة ومخاطر السمنة اللاحقة ، وهو تغيير ربما يكون من الأسهل على بعض الناس إدارته بدلا من الالتزام بنظام غذائي أو نظام تمارين رياضية.