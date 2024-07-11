أخبار × 24 ساعة.. استعلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الآن.. استعلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة الخميس والجمعة والسبت موعد بداية الانخفاض

متحدث الوزراء: انتهاء تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية الصيف

وزير الداخلية يصدق على قبول دفعة جديدة بالمعهد الصحى.. فيديو

وزير البترول: تنسيق مع الكهرباء والمالية لسداد مستحقات مواد تشغيل المحطات

وزيرة التخطيط: لن يتم خفض مخصصات حياة كريمة والإنفاق الاجتماعى ليس خيارا

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال من ثالث أسابيع يوليو حتى انتهاء الصيف.. إنفوجراف

الرئيس الأندونيسى المنتخب يودع شيخ الأزهر بالتحية العسكرية

وزيرة التضامن تستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك

أسامة الأزهرى: برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس ويرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي

البابا تواضروس للشباب: مصر أفضل بلد فى العالم وأزمة الكهرباء يمكن من تحملها

مجمع البحوث الإسلامية يصدر عدد (المحرَّم) من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الهجرة

أماكن الحصول على البطاقات الصحية وإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بالجيزة