متحدث الوزراء: انتهاء تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية الصيف

كتب محمد شعلان

أكد المستشار محمد الحصماني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزيري الكهرباء والبترول في إطار متابعة الجهود للقضاء على أزمة الكهرباء، مشددا على أن الحكومة ملتزمة ووزارة الكهرباء والبترول والمالية بوقف تخفيف الأحمال خلال مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى.

وأضاف محمد الحمصاني، مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن وقف تخفيف الأحمال سيكون حتى نهاية الصيف وسيتم وضع خطة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية الصيف الحالي وتوفير الوقود اللازم للقضاء على تخفيف الأحمال.

وأشار المستشار محمد الحمصانى، إلى أن تخفيف الأحمال ما زال مستمر حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو وما تم أمس من تخفيف الأحمال كان فى إطار جهود معرفة الاستهلاك الحقيقي من الوقود في حالة وقف تخفيف الأحمال ومع الأسبوع الثالث ينتهي تخفيف الاحمال حتى نهاية فصل الصيف.