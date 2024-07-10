الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال من ثالث أسابيع يوليو حتى انتهاء الصيف.. إنفوجراف

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.



الكهرباء

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الالتزام بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجارى حتى انتهاء فصل الصيف

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