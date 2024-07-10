اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 04:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال من ثالث أسابيع يوليو حتى انتهاء الصيف.. إنفوجراف

الأربعاء، 10 يوليو 2024 04:26 م
الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال من ثالث أسابيع يوليو حتى انتهاء الصيف.. إنفوجراف وزير الكهرباء

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التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

الكهرباء
الكهرباء

أكد وزير الكهرباء التزام الوزارة بتوجيه الرئيس السيسى بالقضاء على أزمة الكهرباء

الالتزام بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجارى حتى انتهاء فصل الصيف

الالتزام بوقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024







تخفيف الاحمال

وقف تخفيف الاحمال

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