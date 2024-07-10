الآن.. استعلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024، برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى" https://nategafany.emis.gov.eg/

واعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى، 2023، 2024، وذلك بنسبة نجاح، 70، 9%.

وأوضح الوزير، أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعى، زراعى، تجارى، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%، وفى نظام 3 سنوات -عام- حضر 567287 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفى نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى الناجحين 558018 طالبا وطالبة.