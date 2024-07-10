البابا تواضروس للشباب: مصر أفضل بلد فى العالم وأزمة الكهرباء يمكن من تحملها

الإسكندرية جاكلين منير

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية ، العظة الروحية الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث يلقى البابا تواضروس سلسلة عظات روحية حول مؤهلات الخدمة الكنسية.

وقال ردا على أحد الأسئلة للشباب، فى السفر خارج البلاد ، أنه لابد من مواجهة الازمات وعدم الهروب منها، مطالبا الشباب بالتمسك بتراب بلدنا، قائلنا أى مجتمع قد يتعرض لأزمات، وعلينا المساهمة والمياعدة لإنهاء الأزمات، ضاربا المثل بأزمة الكهرباء ، مطالبا الحضور بترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، قائلا: "بلادنا مصر أفضل بلد فى العالم و أزمة الكهرباء يمكن من تحملها ، خاصة أن انقطاع الكهرباء ساعتين فقط فى اليوم.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد شهد ظهر اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة "الابن الشاطر" وهيى الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالاسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة والذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا.

ثم رحب نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بقداسة البابا شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة.