اليوم السابع
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وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:38 م
وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، السفيرة مريم خليفة الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عبد الباسط المرزوقى نائب رئيس البعثة.

وهنأت السفيرة مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية الدكتور أسامة السيد الأزهرى على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وتم استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية فى البرامج العلمية والدعوية وفى الخبرات المتاحة فى المجال الوقفى وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفى الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابى للمسلمين فى عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعى وغيرها من الميادين، تمهيدا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات فى ظل القيادتين الحكمتين للرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد.







وزير الاوقاف

اسامة الازهري

الامارات

السيسي



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