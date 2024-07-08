اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 06:26 م
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وزارة الأوقاف تعلن موعد الامتحان التحريرى للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي

الإثنين، 08 يوليو 2024 05:24 م
وزارة الأوقاف تعلن موعد الامتحان التحريرى للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي يوليو 2024 م من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين سواء من الجدد أم المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

ويعتبر الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين فى الحقل الدعوى سيكون فى الكتب التالية ( قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم الحديث - دراسات في علوم القرآن - أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين ) ، أما بالنسبة للإداريين فسيكون الاختبار في مجال عملهم وتخصصاتهم ، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى ، على النحو التالي :

 

الأقصر
الأقصر

 

الشرقية
الشرقية

 

القليوبية
القليوبية

 

المنوفية
المنوفية

 

المنيا وسوهاج
المنيا وسوهاج

 

سوهاج والبحر الأحمر
سوهاج والبحر الأحمر

 

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

 







وزارة الاوقاف

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