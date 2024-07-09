وزارة الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة اامقبلة بعنوان "لا تحزن إن الله معنا"

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة بعنوان " لا تحزن إن الله معنا"..مؤكدة ان الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: بث روح الطمأنينة والتفاؤل باستشعار معية الله تعالى.

من جانب آخر استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف الدكتور سامى محمد ربيع الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة السيد الأزهرى على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فيه وزيرًا للأوقاف.

كما تقدم الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف بالعزاء للإعلامي محمد مصطفى شردي في وفاة والدته رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



خطبة الجمعة



خطبة الجمعة