اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تطلق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة المقبل

الإثنين، 08 يوليو 2024 05:25 م
وزارة الأوقاف تطلق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة المقبل وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عقد برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها ، وسيكون لقاء الجمعة القادمة (12 يوليو 2024)، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

وكان قد استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب  الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.







وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

اسامة الازهري

لقاء الجمعة للطفل




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