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وزارة التعليم تضبط 3 طلاب ثانوية بتهمة الغش فى الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:46 ص
وزارة التعليم تضبط 3 طلاب ثانوية بتهمة الغش فى الجيولوجيا والجبر وعلم النفس طلاب الثانويه العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بـ الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بـ الغش الإلكتروني، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الحالات.


 







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