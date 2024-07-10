نشر أسئلة الجبر للثانوية العامة على صفحات الغش.. ووزارة التعليم تحقق

محمود طه حسين

نشرت صفحات الغش أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والجبر والهندسة الفراغية.

ويقدم "اليوم السابع" 48 سؤالًا في مادة الجبر، بنظام الاختيار من متعدد، من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الاستعانة بها في المراجعة النهائية للمادة والإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العآم وطريقة الحل النموذجية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة