تداول أسئلة الجيولوجيا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم بالثانوية العامة بعد بدء اللجنة، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والجبر والهندسة الفراغية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، مضيفة أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» تشمل 46 سؤالًا ، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، حيث يتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المادة 3 ساعات.

وأوضحت الوزارة أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة تتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤال 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.