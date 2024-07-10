محافظ القاهرة يفاجئ مخبز بالسيدة زينب للاطمئنان على جودة الخبز

كتب سيد الخلفاوى

فاجأ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مخبزًا لـ الخبز المدعم بمنطقة الخضيرى بجوار مسجد بن طولون بالسيدة زينب للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، والتزام المخبز بانتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

والتقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين واستمع لآرائهم حول جودة الخبز ومدى توافره، وانتظام صرفه على البطاقات التموينية.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المدعمة، والسياحية والأفرنجية لمتابعة الالتزام بالأسعار والمواصفات.



رافق المحافظ فى جولته ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، ولواء هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة يتفقد مخبز بالسيدة زينب



محافظ القاهرة يتحدث مع المواطنين بالسيدة زينب



محافظ القاهرة يناقش المواطنين حول جودة الخبز