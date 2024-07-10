محافظة القاهرة: تأهيل الكوادر النسائية لزيادة مستوى تمكين المرأة

كتب سيد الخلفاوى

عقدت محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والعيد القومي لمحافظة القاهرة، تحت رعاية وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمركز معلومات شبكات محافظة القاهرة بحضور مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكابتن مصطفى يونس كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، والكاتبة الصحفية مها سالم مدير تحرير مؤسسة الأهرام، والفنانة ليلى عز العرب وعدد كبير من أعضاء المجلس القومى للمرأة.

وتوجه إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها لتولي هذه المسئولية الوطنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأيام تشهد العديد من الاحتفالات والمناسبات وفي مقدمتها الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، وكذلك العيد القومى لمحافظة القاهرة والذي يوافق ذكرى مرور 1055 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بالإضافة إلى الاحتفال برأس السنة الهجرية.

وأكد محافظ القاهرة أنه يأتى علينا ال 30 من يونيو لنتذكر ما قدمته هذه الثورة لأمتنا ولشعبنا العظيم من مرحلة جديدة من البناء والتعمير تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية للقيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة.

وأكد محافظ القاهرة، على أهمية دور المرأة المصرية على مدى عدة عقود على المستوى الشعبي والسياسي لدعم الدولة والوطن، مشيرًا إلى استمرار المجلس القومى للمرأة في نجاحاته لتعزيز الحقوق والحريات وتنمية وحماية المرأة المصرية، بالإضافة إلى نشر الوعي وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .

وأضاف محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية ودورها في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

واضاف د. ابرهيم صابر، أن محافظة القاهرة استطاعت في سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار تقديم كل الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

كما تحدث ضيوف الندوة عن دور ثورة يونيو فى بناء الجمهورية الجديدة.